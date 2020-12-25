Калачеевский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигурантом которого стал 36-летнего житель Костромской области. Его обвиняют в совершении нескольких эпизодов краж и грабежей. Об этом сообщили в суде.Один из грабежей произошел в селе Новая Криуша Калачеевского района в переулке Клубный в сентябре. Неизвестный мужчина заявился в один из домов, где проживали двое пенсионеров. Хозяевами оказались пожилой мужчина без ноги на инвалидной коляске и женщина. Гость оказался знатным рассказчиком. Он «сочинил» историю о том, что приехал в село из Белгородской области, что у него сломался автомобиль и закончились деньги. Есть нечего. Пенсионеры пожалели мужчину, дали ему хлеба, помидоров и даже сигарет.После этого мужчина нашел в селе заброшенный дом и поселился в нем. А через пару дней снова явился к хлебосольным пенсионерам. В этот раз у него была цель – ограбить. Чтобы его не узнали, надел на голову черный женский чулок с прорезями для глаз, а на руки перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Сначала попросил у хозяев деньги «по-хорошему». Те не признались, что есть средства. Тогда он начал обыскивать дом. Нашел под подушкой на кровати 13 тысяч рублей. Пожилые люди попросили не забирать у них деньги, тогда грабитель отсчитал себе 3 тысячи рублей, а остальную сумму отдал и скрылся. Несмотря на «спецодежду», хозяева его узнали и сообщили об этом в полицию.Как оказалось, это не единственное преступление злоумышленника. Он и ранее орудовал в Калачеевском районе. По версии следствия, в сентябре он распивал спиртное со своим приятелем и украл у него мобильный телефон. Через несколько дней вынес из магазина несколько бутылок водки, пиво и йогурт. А еще – влез через окно в дом в селе Новая Криуша и украл предметы бытового обихода на сумму 1469 руб.22 декабря обвиняемый взят судом под стражу.