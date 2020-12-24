Стало известно, что на маршруте № 5а в пятницу, 25 декабря появятся 11 новых больших автобусов.– Первая партия автобусов (те самые 11 - ред.) уже прошла процедуру техосмотр, другие технические процедуры и завтра выйдет на линию,– рассказал исполнительный директор ТК ООО «Автолайн+» Виктор Натаров. - До Нового года планируем выпустить на улицы еще девять и таким образом полностью обновить маршрут № 5а. Думаю, что с обслуживанием техники проблем не возникнет – мы заключили договор с заводом-изготовителем, и он взял над нами шефство. Специалисты предприятия обучили наших слесарей, электриков и другой персонал работе с этими автобусами.- На данный момент, потребность в больших автобусах, отвечающих необходимым требованиям и срокам эксплуатации, закрыта почти на 90 процентов, – отметил заместитель руководителя управления транспорта администрации Максим Захаров.