В администрации Воронежа рассказали о том, что вечером в пятницу, 25 декабря, завершат новогоднее оформление площади Ленина и начнут работы с иллюминацией. Ее уже включат (пока неясно, полностью или частично). А с 10.00 субботы, 26 декабря, площадь Ленина уже будет открыта. Вечером того же дня уже точно заработает вся иллюминация. Для детей сделают соединенные мостиком домики Кая и Герды, сани и трон Снежной Королевы. На площади также останутся карусель, солдатики и балерины.В мэрии также сообщили, что в новогодние праздники, в том числе в ночь на 1 января, чтобы войти на площадь Ленина, потребуют надеть маску. Но тем, у кого их не будет, обещали выдавать эти средства индивидуальной защиты бесплатно на входе.– Иллюминация и площади, и центральной части города будет работать каждый день до 20 января, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - В новогоднюю ночь площадь будет работать до 6 утра. Повысили меры безопасности и разграничиваем потоки на входе, устанавливаем больше рамок – 30 штук.Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом все торжественные мероприятия, в том числе парад Дедов Морозов и праздничный концерт, отменены.