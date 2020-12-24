Утром в четверг, 24 декабря, в Железнодорожном районе на улице Переверткина у газетного киоска умер пенсионер. Пожилому мужчине внезапно стало плохо, и он упал. Вызвали скорую, но врачи уже ничем не могли помочь.- Личность мужчины установили, документы были при нем. Ему было 83 года. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения причин смерти, - рассказали в региональном ГУ МВД.Напомним, 17 декабря 71-летний житель Россоши отвел внука в детсад, вышел на улицу, упал и умер. По предварительным данным, у пожилого мужчины оторвался тромб.Смерть на улице - к сожалению, далеко не редкость. Поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, выходя из дома, нужно на всякий случай брать с собой наиболее необходимое лекарство. А при плохом самочувствии лучше вообще полежать и вызвать врача.