Известный дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер (а еще сын Татьяны Толстой) Артемий Лебедев изрядно \\"оттоптался\\" в своем youtube-канале по поводу новоронежского памятника Аленке. Его речь с заменой лексики в стиле Сергея Шнурова на более приличные слова мы представляем вашему вниманию:- Кто-то поставил частный памятник. Довольно непривлекательная баба, но вообще ничего криминального. И стояла бы она, и привлекала внимание. Можно было рядом поставить кафешку и зарабатывать деньги на туристах, которое приехали бы посмотреть на это ужасное лицо. Мы знаем примеры, что в нашей России стоят монументы, чем-то похожие на эту Аленку. Зачем надо было ее так сильно критиковать и почему волна мемасов приводит к тому, что сносят памятник, это, конечно, для меня, глубочайшая загадка. Никогда не нужно идти на поводу у общественного мнения.Напомним, памятник Аленке, легендарной основательницы села Новая Аленовка, на месте которого возник Нововоронеж, поставили 18 декабря. А 21-го снесли из-за того, что создателей монумента затравили в соцсетях мемами, обыгрывающими зловещее выражение лица металлической девушки. Вслед за этим о желании приобрести памятник высказались экс-продюсер \\"Ласкового мая\\" Андрей Разин и столичный ресторатор Борис Зарьков.24 декабря на совещании в администрации Нововоронежа приняли решение, что организация, сотворившая это чудо-памятник, возвращает деньги, перечисленные ей за монумент. А потом сама проводит аукцион по продаже Аленке. Если на этом удастся прилично подзаработать, часть денег могут перечислить на благотворительность и нужды райцентра. Вроде бы на этот счет достигнута \\"джентльменская\\" договоренность.