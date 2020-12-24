31 декабря почтовые отделения в Воронежской области закроются на час раньше. Полностью выходными будут 1, 2 и 7 января: в эти дни почтальоны не будут доставлять отправления и периодические печатные издания. 3,4,5,6,8,9 и 10 января все отделения будут работать по обычному графику. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, мы уже рассказывали о нем.Уточнить график работы отделений и найти ближайшее можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке.В Воронежской области работают 886 отделений почтовой связи, из них 178 находятся в городах и 703 в селах. Коллектив регионального отделения - более 6000 человек, из них около 1000 - операторы связи и более 2500 - почтальоны.