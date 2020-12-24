В региональном гидрометцентре предупредили, что на Воронеж надвигается сильная метель и ветер до 18 м/с. Плохо еще и то, что эта стихия будет сопровождаться оттепелью — температура повысится до +1...+3 градусов. А значит, будут все сопутствующие «прелести»: налипание мокрого снега и гололедица.В мэрии пообещали, что комбинаты благоустройства к непогоде готовы. Но на коммунальщиков надейся, а сам не плошай. Поэтому водителям нужно готовиться к возможным снежным заносам и скользким дорогам. Ну а пешеходам не стоит перебегать проезжую часть, когда машины близко. Никто не застрахован от того, что поскользнется, а жизнь всего одна.Сразу после краткой оттепели синоптики обещают морозы. Правда не сильные — ночью всего лишь до -8 градусов.