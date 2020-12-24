Каток на площади Ленина откроют уже в ближайшую субботу, 26 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта. Предполагается, что он проработает до 9 марта, но здесь все зависит от погоды. Если, как в прошлом году, будет ранняя весна, возможно и более раннее закрытие катка. Напомним, в 2019 года его открыли примерно в те же сроки, 27 декабря.По сравнению с прошлым годом будет одно, но существенное изменение - торжественного открытия не будет. Все из-за той же ситуации с коронавирусом. Можно будет просто прийти и покататься.Все остальное будет, как прежде: два катка (для взрослых (24х46 метров) и для детей (20х20 м). Покататься можно будет бесплатно, если вы пришли со своими коньками. Либо взять их напрокат, но, понятное дело, уже за деньги.Оба катка на площади Ленина будут работать каждый день с 10.30 до 21.30 с перерывами, нужными для приведения в порядок льда. Выходной - понедельник.Напомним, в Воронеже уже действуют два открытых катка: в Центральном парке (бывший \\"Динамо\\") и в Левобережном районе в \\"Алых парусах\\". Но оба они платные. Пока не было снега, горожане также ездили на коньках по льду водохранилища.