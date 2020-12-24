23 декабря в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) открыли мемориальную доску доктору технических наук, профессору Николаю Ульянову. С 1971 по 1981 год Николай Александрович был ректором тогда еще инженерно-строительного института (ВИСИ).Памятная доска с портретом появилась на стене первого корпуса вуза - это здание №84 по улице 20-летия Октября.Николай Ульянов - участник Великой Отечественной войны. Он награжден многочисленными орденами и медалями. Несмотря на полученные на фронте тяжелые ранения, стал мастером спорта СССР, чемпионом Советского Союза по скоростному бегу на коньках.Под руководством Николая Александровича в ВИСИ были открыты факультеты: инженерно-экономический (1971г.), архитектурный (1973г.), факультет сельскохозяйственного строительства (1979г.) и вечерний факультет (1973г.). Были построены два учебно-лабораторных корпуса, два студенческих общежития на 1200 мест, студенческая столовая, открыты санаторий-профилакторий и спортивно-оздоровительный лагерь и многое другое.Николай Ульянов получил высокое звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». А 1 июля 1981 года институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства и развитии научных исследований.Жизнь Николая Ульянова оборвалась 25 декабря 1981 года. Его имя носит кафедра строительной техники и инженерной механики вуза.