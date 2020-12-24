25 декабря в 10:00 откроют движение по автомобильной дороге от улицы Минской до улицы Землячки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Разметка из-за погодных условий пока не может быть нанесена - она появится весной 2021 года.На перекрестке улиц Минской, Землячки и Витрука также установят светофор. Он будет подключен к электропитанию и запущен до конца января 2021-го. Пока же будет действовать временная схема движения: с улицы Минской будет разрешен только поворот направо на улицу Землячки с последующим разворотом на ней в районе АЗС «Роснефть», чтобы выехать затем на Ленинский проспект.Новая дорога - альтернативный выезд для жителей микрорайона у больницы «Электроника». Во время строительства Остужевской развязки по ней будет организован объезд. Протяженность автомобильной дороги - 992 метра.Во время строительства автодороги от улицы Минской до улицы Землячки были перенесены коммуникации, обустроено земляное полотно, построены сети наружного освещения и технический тротуар с одной стороны дороги, установлены дорожные знаки.Ожидается разрешение от АО «Воронежская горэлектросеть» на технологическое присоединение фонарей: оно должно быть получено в ближайшие дни.