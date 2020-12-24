Воронежцев – любителей природы приглашают принять участие в проекте Союза охраны птиц России «Российская зима». Ее цель – сбор и обобщение информации о зимующих птицах. В нашем городе координатором акции выступил Центр охраны животных «Наша природа».А наблюдать за пернатыми и делиться своими наблюдениями и открытиями с учеными могут все желающие. Эти данные помогут науке. В рамках проекта предусмотрены конкурсы с различными номинациями .Уже в праздники воронежцы могут присоединиться к «Зимним каникулам», цель которых – узнать, какие птицы встречаются в области в самый суровый период этого времени года. Участники, которые встретят наибольшее количество видов или сделают самое интересное наблюдение, получат дипломы и призы.Для участия в акции регистрируйтесь на сайте www.inaturalist.org. Присоединяйтесь к проектам «Российская зима 20-21» и «Российская зима 20-21 в Воронежской области».Загружайте фотографии своих наблюдений и ждите итогов!Все интересующие вас вопросы можно задать куратору проекта по Воронежской области.