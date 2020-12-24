В четверг, 24 декабря, заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев вручил ордена «Родительская слава» двум многодетным семьям.За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей по Указу Президента эти награды получили Валентина Шакурова и Дмитрий и Елена Булатовы. По статусу ордена к нему должно прилагаться единовременное поощрение в 100 тысяч рублей.- Уверен, что вы воспитываете своих детей в лучших традициях нравственности и гражданственности. Многие из них уже радуют своими успехами. Благодаря таким большим и дружным семьям наше общество становится человечнее, а регион – перспективнее, - сказал на церемонии награждения Сергей Трухачев.