Дочь воронежского архитектора, создавшего проект театра кукол, Полина Топоева резко отреагировала на своей странице в Инстаграме о капремонте, в результате которого здание уже лишилось красивого фасада.- Его хотят заменить на вентилируемыи фасад с керамогранитом! Без проектнои документации и согласования с авторским коллективом! - заявила девушка. - Помогите остановить это и сохранить здание в том виде, в котором его задумывали авторы! Распространите эту информацию все, кто знал моего отца и кто неравнодушен к нашему городу!Напомним, здание кукольного театра начали ремонтировать, хотя на взгляд любого прохожего, прогуливающегося по центру Воронежа, оно в этом не нуждалось. Не было трещин, стены не смотрелись облезлыми, облупленными. Действительно красивое здание, которых на проспекте Революции не так уж много. Старого фасада в итоге уже практически нет, а что будет после капремонта, совсем непонятно.Правда, позже в самом театре пояснили, что в капремонте была объективная необходимость - в здании зимой бывает достаточно холодно. После идущих сейчас работ там должно потеплеть.В правительстве Воронежской области, к ведению которого относится театр кукол сообщили, что исторический облик фасада после ремонта вернут. И что работы ведут для усиления прочности стен и их утепления. А также, что при этом идут консультации с группой авторов проекта строительства здания Фроловым В.Г., Дикуновым И.П., Щеколевым В.В.Кроме того, в областном правительстве заявили, что привлечение дополнительных общественных организаций для контроля проведения ремонта не требуется.