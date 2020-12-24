35-летняя жительница Воронежа работает в компании по предоставлению бытовых услуг. На днях она пришла для выполнения заказа по уборке квартиры в одну из многоэтажек по улице 40 лет Октября.Ее встретил мужчина и показал, что нужно сделать. Сотрудница клининговой компании приступила к уборке. Внезапно заказчик приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и потребовал снять ювелирные украшения. Испуганная женщина отдала драгоценности и мобильный телефон. Мужчина после этого сбежал. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.Оперативники быстро вышли на грабителя: им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Тульской области. Задержали его в съемном доме в Кантемировском районе.Мужчина признался, что продал драгоценности и телефон на рынке, деньги потратил. Во время обыска у налетчика нашли травматический пистолет - его он и использовал во время нападения .- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.