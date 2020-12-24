В Воронеже продолжается ремонт Дома архитектора: уже заменены целые части стен и все покрытия - полы и кровля. Из-за конструктивных изменений ранее началось разрушение фундамента. Напомним, собственник объекта - муниципалитет.Произведена полная замена электропроводки, которая также находилась в аварийном состоянии. Ведутся работы по ремонту фасада здания, который никогда не имел классического убранства (лепнины), но был выдержан в строгой форме и облицован туфом, который в нашей климатической зоне не очень подходит для наружной облицовки, при многочисленных циклах заморозки и оттаивания срок его службы - не более 30 лет.- Решение по утеплению фасада и замене туфа было принято по причине высокого износа, фактически, аварийного состояния и невозможности реставрации столь широко применяемого в советское время материала. Нами были предприняты несколько попыток по его очистке от граффити и фасадной краски, но туф - материал слишком мягкий и пористый по структуре, поэтому он разрушался в руках, - отметил зампредседателя правления воронежского Союза архитекторов Константин Кузнецов.Оказалось, что в середине каждой плитки - сквозные отверстия. Видимо, их пытались присверлить в 1990-е, чтобы удержать их от падений. Остались и другие отверстия - от кондиционеров и иных элементов, которые прикрепляли на мягкий туф фасада.Новый фасад Дома архитектора будет выполнен в минималистичной форме с применением долговечного покрытия. Основной цвет - белый. А увеличенные витражи главного холла здания должны добавить света помещениям. Весной витражи обретут нужную архитектуру.