В ночь с 21 на 22 декабря в селе Липовка Бобровского района 58-летний хозяин одного из домов пригласил гостей и устроил пьянку. После того, как гости изрядно приняли на грудь, один из них устроил ссору с приютившим их мужчиной. Хозяин дома схватился за кухонный нож. Но тут в \\"разборку\\" вмешался еще один гость. 35-летний местный житель выхватил у хозяина дома нож и им же ударил его несколько раз в грудь.Видимо, к тому моменту гости были настолько пьяны, что и не подумали оказывать раненому помощь, а все легли спать. Только утром 35-летний мужчина проснулся и понял, что хозяин дома уже не дышит. Он все же вызвал скорую, но врачи только констатировали смерть. А вскоре подъехали полицейские и сотрудники Следственного комитета. 35-летнего жителя села Липовка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ \\"Убийство\\". Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.