37-летняя жительница Воронежа на днях пришла в парикмахерскую в одном из торговых центров в Ленинском районе. Она по привычке оставила свою сумку на столе и отошла с мастером в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила, что пропал кошелек, в котором было более 20 тысяч рублей.Полицейские опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на ранее судимого за имущественные преступления 44-летнего воронежца. В отделе полиции мужчина признался, что проходя мимо парикмахерской, увидел оставленную без присмотра сумку и забрал из нее кошелек - деньги потратил.- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.