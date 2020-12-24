В Воронежской области диагноз COVID-19 подтвердился уже у 43 503 человек. То есть за последние сутки заразились еще 393 жителя региона. Такие данные 24 декабря предоставил оперативный штаб со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.Число выздоровевших также выросло - до 41 795. То есть за последние 24 часа выписались 380 пациентов.К сожалению, к 24 декабря умерли от коронавируса еще 20 жителей Воронежской области. Таким образом, общее число умерших составило 1 233.Ранее мы рассказывали, как в Воронеж впервые перевезли на санитарном вертолете тяжелого пациента с коронавирусом.