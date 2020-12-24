Во дворе у дома труженика тыла Великой Отечественной войны 93-летней Евдокии Смородиновой прошел персональный концерт военного оркестра воронежского управления Росгвардии.Марши «День Победы», «Прощание славянки», песни военных лет «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» Евдокия Илларионовна слушала из окна своей квартиры, впрочем, к концерту присоединились и многие соседи ветерана. Также Евдокии Смородиновой вручили памятные подарки.- Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания военного времени, восстанавливали страну, создавали тот фундамент, на котором и сегодня развивается наша Родина. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, большого счастья, энергии и сил, - обратился к ветерану командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковника Игорь Голлоев.Евдокия Смородинова - «Ветеран труда» - Более 40 лет она трудилась поваром в дошкольных общеобразовательных учреждениях и войсковой части 7437 внутренних войск МВД России.