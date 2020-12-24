23 декабря примерно в 22:04 в Богучарском районе фура «Скания P400LA» с полуприцепом съехала с дороги. ДТП случилось на 751 километре автодороги М-4 «Дон». За рулем грузовика был 51-летний житель Ростовской области. Он ехал со стороны Москвы. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.- В результате ДТП водителя с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.Всего в Воронежской области за последние сутки зарегистрировано 135 ДТП, из них в областном центре – 100, на федеральных трассах - 8, в районах области – 27. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.