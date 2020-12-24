23 декабря специалисты Центра медицины катастроф впервые перевезли на санитарном вертолете тяжелого пациента с COVID-19. В переносном изолирующем боксе его доставили из Лискинской районной больницы в областную больницу №1 для специализированного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.Степень поражения легких - между КТ-3 и КТ4. Считается, что КТ-3 - это среднетяжелая пневмония, поражено 50-75% легких. А КТ-4 - тяжелая форма пневмонии, поражено более 75% легких.Игорь Воробьев, заместитель главного врача по медицинской части Воронежского центра медицины катастроф рассказал механизм работы в таких случаях: реанимационная бригада в средствах индивидуальной защиты заходит в красную зону, осматривает пациента, перекладывает его в бокс, надевает на него систему мониторинга и обеспечивает кислородной поддержкой. Врачи герметично упаковывают бокс (он полностью исключает риск заражения) и выходят из красной зоны. Бригада дезинфицирует средства индивидуальной защиты.Пациента перевозят в вертолет. После доставляют уже в медучреждение. По прибытии бокс с больным переносят в реанимационное отделение.Служба санавиации Центра медицины катастроф работает в круглосуточном режиме: транспортировка пациентов с помощью воздушного санитарного транспорта стала доступна благодаря нацпроекту «Здравоохранение».К 23 декабря выявили 391 новый случай коронавируса. С начала эпидемии в регионе заболели 43110 человек.