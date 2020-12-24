В Воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили 24 декабря, что завершили работы на участке трубопровода по улице 25 Октября и включили его в работу. Ранее мы сообщали, что 60 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды.Дело в том, что на одном из участков теплосети, ранее успешно прошедшем гидравлические испытания, потребовался срочный ремонт. Во время планового обхода там оперативно был обнаружен свищ.Во время ремонта ветхий участок трубы протяженностью более 3 метров заменили. Тепло и горячая вода должны были вернуться в квартиры 24 декабря после 2:00. Как отметили в региональном филиале ПАО «Квадра», непосредственно подключением домов займутся уже представители УК.