Матч в Воронеже хоккеисты \\"Югры\\" из Ханты-Мансийска начали по-хозяйски. Поначалу они вообще не выпускали игроков \\"Бурана\\" из их зоны. Но понемногу воронежцы пришли в себя. И игра докатилась до своей середины с нулевым счетом.И тут все же сказалось мастерство гостей. На 30 минуте Александр Акмальдинов открыл счет, а уже на 32-й Максим Веревкин реализовал большинство. И вот уже 0:2.И опять все тихо-мирно вроде. Но очередная ударная трехминутка от \\"Югры\\" - сначала на 45-й вновь розыгрыш лишнего закончился заброшенной шайбой (отличился Артем Воронин), а на 48-й Владислав Наумов сделал счет и вовсе неприличным - 0:4. Здесь вратаря Дениса Перевозчикова заменили на молодого Захара Виноградова. Сработало: больше \\"Буран\\" не пропускал. Даже забил однажды: Иван Яценко тоже реализовал численное преимущество на 53 минуте. Большего \\"ураганным\\" добиться не удалось.Статус-кво не изменился. \\"Буран\\" с 24 очками по-прежнему занимает третье с конца - 24 место. Причем по потерянным уступает и обосновавшемуся на 25-м пермскому \\"Молоту-Прикамье\\". Позади только ижевская \\"Ижсталь\\".В следующем матче 25 декабря \\"Буран\\" примет в родных стенах соперника попроще. Команда \\"Динамо\\" из Московской области тоже пока выступает не ахти - 18 место и 35 очков. Игра стартует в 19.00.