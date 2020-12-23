Советский районный суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, зарезавший собутыльника. Его обвиняют в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в суде 23 декабря.Инцидент произошел 30 сентября. Тогда к обвиняемому в гости заявился его знакомый. Он просил своего приятеля набить ему татуировку. Естественно, принес в качестве оплаты спиртное. В течение всего дня мужчины выпивали и параллельно делали друг другу татуировки.Как водится, потом веселье переросло в ссору. После чего хозяин квартиры схватил нож и нанес им удар в грудную клетку товарища. Тот спустя непродолжительное время скончался.