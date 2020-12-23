23 декабря в краеведческом музее открылась выставка «100 лет назад (Воронеж в объективе фотографов 1920-х гг)». Экспозиция приглашает взглянуть на Воронеж вековой давности через окошко старого фотоаппарата.- После революции жизнь поделилась на «до» и «после». В губернском Воронеже накал политической жизни был гораздо ниже столичного, но и здесь изменения были весьма ощутимы. Судить об этом можно по фотографиям, - отметили в музее. - Воронежские фотографы не могли остаться в стороне от событий своей роковой современности, они наблюдали за ней через объектив своих фотоаппаратов, чтобы спустя столетие мы могли увидеть ту реальность через тот же объектив.