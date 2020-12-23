Кантемировский районный суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Луганской области. Его обвиняли в двух преступлениях – перевозе наркотиков через границу (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ) и незаконном их приобретении (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в райсуде 23 декабря.Как установил суд, в первый раз мужчина в поле зрения правоохранителей попал в ноябре 2019 года. В Ростове-на Дону он в ходе переписки с неустановленным лицом через интернет договорился о приобретении амфетамина. Тайник для него был оборудован в лесу. Он забрал «закладку», но воспользоваться ею не успел: был задержан полицейскими. У него изъяли полимерный пакет с психотропным веществом – амфетамином массой 0,76 грамма.Второй раз стражи порядка задержали его в феврале 2020 года. Наркотики он приобрел в городе Северодонецк Луганской области Украины. Тогда же он попытался вывезти марихуану в рейсовом автобусе, следовавшем в Россию. Закладку в его одежде обнаружили сотрудники УФСБ России по Воронежской области при прохождении личного досмотра. В двух полимерных свертках была марихуана 2,28 грамма.Ему назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.