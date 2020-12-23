Калачеевский районный суд взыскал с начала года 303 000 рублей с нарушителей коронавирусных правил. За это время было рассмотрено 158 дел по двум статьям КОАП. Это ст. 20.6.1. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации) и ст.6.3. (нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии). Об этом сообщили в райсуде 23 декабря.Общая сумма взысканных штрафов составила более 300 тысяч рублей. Кроме того, суд вынес 31 предупреждение и приостановил деятельность двух предпринимателей.Были и вовсе каверзные случаи, когда из-за просьбы надеть защитную маску местные жители устраивали скандалы. Например, 9 октября 45-летняя женщина вместе со своим 24-летним спутником находилась в магазине «Пятерочка». Оба были без масок. Когда продавец отказалась ее обсуживать, она заявила, что средство защиты ей обязаны предоставить в магазине. Продавец предложила ей маску, но женщина отказалась – ее не устроило качество предложенного средства. После этого приехали сотрудники полиции для разбирательства.Женщина даже обжаловала постановление районного суда, не согласившись уплатить штраф в тысячу рублей. Но воронежский областной суд ей отказал. Аналогичное наказание было назначено ее 24-летнему спутнику.