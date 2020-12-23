В Боброве 48-летний местный житель на «Мазда 3» сбил 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.ЧП произошло сегодня, 23 декабря примерно в 11.30 часов у дома №48 по ул. Авдеева. По предварительным данным, водитель на иномарке «Мазда 3» пытался обогнать «Газель». Автомобиль выехал на встречную полосу в тот момент, когда дорогу пытался перейти школьник. Ребенок шел по переходу справа налево по направлению движения машины.«Газель» находилась в правой полосе. Завидев пешехода, водитель остановился. Однако шедшая на обгон иномарка сбила ребенка. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.По факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.