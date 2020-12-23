Очередная аварийная ситуация на теплотрассе между улицами Театральная и 25 Октября в Воронеже оставила 60 многоквартирных домов на несколько часов без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ.Полностью отключены ресурсы по адресам:Ул. Алексеевского д. 12, 20, 22, 23, 24;Ул. Кардашова д. 1, 4, 5, 7;Ул. Карла Маркса д. 49, 54, 66, 74, 76, 78, 94;Ул. Орджоникидзе д. 2/4, 8, 10/12, 17а, 19, 19а;Ул. Театральная, д. 15, 19, 21, 24, 26, 28, 34;Ул. 25 октября, д. 8а, 11, 17, 33, 37, 39, 45, 48, 50;Площадь Ленина д. 3, 8, 14, 15;Ул. Плехановская, д. 1, 12;Проспект Революции д. 31, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48б, 49, 52, 53, 54;Ул. Платонова д. 8, 13, 16.Также без тепла и воды остались все социальные объекты в микрорайоне и культурные – музеи, театры.В данный момент ведутся ремонтные работы. Как пояснили в ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация», там работают их сотрудники.Известна также причина неудобств, которые терпят горожане. На одном из участков теплосети, ранее успешно прошедшем гидравлические испытания, потребовался срочный ремонт. Во время планового обхода там оперативно был обнаружен свищ.– Во избежание инцидентов в ближайшей перспективе мы вынуждены провести работы прямо сейчас, так что до 21 часа подача тепла и горячей воды будет приостановлена, – пояснили в компании.Ориентировочно, тепло и вода будут возвращена жителям Центрального района после 22.00