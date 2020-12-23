В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваниями ОРВИ за неделю с 14 по 20 декабря. За эти семь дней к врачам обратились 11 967 заразившихся, при этом детей до 14 лет среди них 4947. То есть, меньшинство, в обычные \\"доковидные\\" годы несовершеннолетних больных, наоборот, было больше.Рост заболеваний по сравнению с предыдущей неделей составил 2,6% (ранее он был гораздо значительнее - 13,8%). Санитарные врачи отметили, что вирусов гриппа пока не было. 56 процентов населения области сделали профилактические прививки.Специлисты Роспотребнадзора дали советы, что делать, чтобы свести риск заражения до минимума. Кроме традиционных призывов пользоваться масками и антисептиками, чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе есть пожелания и к пищевому рациону. В него нужно включать больше фруктов и овощей, содержащих аскорбиновую кислоту (лимоны, апельсины, яблоки, свежую и квашеную капусту), а также принимать поливитаминные препаратыПри появлении характерных симптомов - повышении температуры, боли в горле, общем недомогании, насморке, затрудненном дыхании - никуда не ходите, врача надо вызвать на дом.