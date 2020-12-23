О пропаже сумки с мобильным телефоном и банковской картой сообщил в дежурную часть Воронежа 46-летний местный житель. Он работает в одной из управляющих компаний города. Заступив на дежурство, он оставил сумку в подсобном помещении, а после рабочего дня обнаружил, что она исчезла. Об этом рассказали в региональном главке 23 декабря.Злоумышленник, поняв, что картой можно расплачиваться без пин-кода, решил отовариться в магазинах. Покупки были совершены в нескольких магазинах в общей сумме на 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска, изучив записи камер видеонаблюдения, расположенные в торговых точках, установили личность подозреваемого. 30-летнего воронежца задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.Он рассказал, что попал в офис УК случайно. Увидел, что подсобное помещение не заперто, зашел туда, схватил сумку и скрылся.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.