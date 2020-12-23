26 декабря известные российские музыканты Андрей Аниханов и Иван Почекин вместе с симфоническим оркестром филармонии представят изысканную предновогоднюю программу.Прозвучат популярные произведения симфонической классики: увертюра Антонина Дворжака «Карнавал», концерт для скрипки с оркестром Александра Глазунова, «Муки любви», «Радость любви», «Маленький венский марш» Фрица Крейслера, «Славянский марш» Петра Чайковского.Художественный руководитель и главный дирижер Волгоградского симфонического оркестра Андрей Аниханов выступает со многими отечественными и зарубежными коллективами, в том числе в Японии – как главный приглашенный дирижер New City Symphony Orchestra Tokyo, а также с Римской оперой в Италии, США, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Португалии, Польше, Финляндии, Южной Корее, Люксембурге и других странах. Является организатором и участником ряда музыкальных фестивалей: «Петербургский Пасхальный фестиваль», «Рождественские встречи в Северной Пальмире», «От авангарда до наших дней», «Петербургская музыкальная весна».Иван Почекин - один из наиболее ярких музыкантов своего поколения. Стажировался в Высшей школе музыки в Кельне у выдающегося скрипача Виктора Третьякова. Победитель III Международного конкурса имени Никколо Паганини в Москве (2005). Играет на инструментах работы своего отца Юрия Почекина. В сентябре 2014 года в рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра Иван Почекин был удостоен чести сыграть на легендарной скрипке «экс-Паганини» работы Карло Бергонци.Концерт пройдет в филармонии, начало в 18.00.