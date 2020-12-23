Первым зимним соперником \\"Факела\\" на сборе в турецком местечке Сиде, стартующем 11 января, станет \\"Рад\\" из столицы Сербии Белграда. Команда, в которой играл один из лидеров нынешнего состава воронежской команды Неманья Пейчинович, а также такие легендарные футболисты как Мирослав Джукич и Владимир Югович, сейчас не блещет. В чемпионате Сербии \\"Рад\\" пока идет на 17 месте с пятью выигрышами, одной ничьей и 13 поражениями.Напомним, после первого сбора футболисты \\"Факела\\" получат несколько выходных. Потом воронежская команда переедет в Белек, где 29 января начнется второй сбор. Его собираются завершить 11 февраля. В Белеке \\"Факелу\\" предстоит померяться силами уже с четырьмя соперниками.С 15 по 25 февраля в Сочи пройдет заключительный сбор перед продолжением чемпионата. А 27 февраля наша команда сыграет с одним из фаворитов этого сезона ФНЛ - ФК \\"Оренбург\\" - в гостях.