Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников воронежских предприятий в январе-октябре 2020 года составила 35483 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она увеличилась на 6%. Данные предоставил Воронежстат 23 декабря.Статистики подсчитали, что в размер средней зарплаты в октябре вырос до 36344 рублей. Увеличение в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года составило 4,6%.Что же касается реального размера ежемесячного трудового дохода жителей региона, то с учетом индекса потребительских цен в январе-октябре 2020 года, он увеличился на 1,8%.Среднеобластной уровень в октябре – в 1,8 раза – превысили зарплаты работников, трудившихся в сфере информации и связи, в 1,6 раза – производивших компьютеры, электронные и оптические изделия, осуществлявших финансовую и страховую деятельность. Также на 46% больше, чем в среднем по региону, получали работники организаций, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью.А вот самая низкая зарплата сложилась у сотрудников, занятых в производстве кожи и изделий из кожи (44 % от среднеобластного уровня), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (49 %), производстве текстильных изделий (54 %).В октябре заработная плата работников аграрного сектора не дотянула до средней 9%. У бюджетников она тоже разнится. Так, ежемесячные доходы медиков увеличились на 7%, а у педагогов они составили 80% от среднеобластного.По состоянию на 1 декабря 2020 года суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам составила 13,3 млн рублей.