В Коминтерновском районном суде вынесли приговор по делу 43-летнего грабителя банка. Действовал он примерно как в голливудских фильмах про Оушена и его друзей. Только вот приятель у преступника был всего один. С ним мужчина влез в отделение банка на улице Лизюкова. Для этого воры взломали дверь в подвальное помещение, а потом с помощью строительных инструментов проделали дыру в каменной стене. И обчистили финансовое учреждение на весьма солидную сумму - больше 4,9 млн. рублей, около 56 тысячи долларов и 20 тысяч евро.Уголовное дело в отношении приятеля грабителя пока приостановили, при этом причин не назвали. Ну а 43-летний \\"медвежатник\\" ответит по всей строгости закона. Его приговорили к шести годам колонии особого режима и к последующему после отбытия срока ограничению свободы на 1,5 года. Отдельно будет рассмотрен иск о возмещении ущерба банку.