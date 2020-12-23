«РВК-Воронеж» открыл «Фабрику Деда Мороза» для особенных детейСотрудники «РВК-Воронеж» исполнили новогодние мечты воспитанников Бутурлиновского детского дома-интерната и кризисного Центра «Приют Покров» в Новоусманском районе. Ребята заранее отправили свои письма Деду Морозу, а сотрудники водоканала выступили в роли помощников волшебника, организовав сбор подарков в точности по пожеланиям детей.В списке более 50 позиций – от светящихся кроссовок и умных часов, до теплого пледа, ночника и большой мягкой игрушки.«Мы уже несколько лет сотрудничаем с воронежской благотворительной организацией «Общие дети». Это они передали нам мечты ребят и помогли с доставкой подарков. В сборе приняли участие все подразделения предприятия: какие-то подарки покупали вскладчину, кто-то взял одну позицию, потом ещё одну. Дарить обездоленным ребятам сказку – очень увлекательное дело. Трудно остановиться», - с улыбкой рассказывает заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж», лауреат областной премии «Добронежец» Вера Щербинина.Благотворительный сбор подарков для воспитанников Бутурлиновского дома-интерната и для кризисного центра «Приют Покров» – часть волонтёрского проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется в «РВК-Воронеж» с 2013 года. В рамках проекта сотрудники водоканала регулярно участвуют в акциях, проводимых различными общественными организациями, посещают социальные учреждения, ставшие домом для детей и подростков в сложной жизненной ситуации. По словам вдохновителя проекта Веры Щербининой, к этому благодарному делу может приобщиться каждый и количество «добрых волшебников» на предприятии уже превысило несколько сотен.