В Воронежской области власти официально назвали 31 декабря выходным днем. Это закреплено в указе, который подписал губернатор Александр Гусев. При этом рабочий день, как и планировалось, перенесли на субботу. Людям придется потрудиться в субботу 26 декабря. Документ опубликовали в Telegram-канале правительства региона 23 декабря.Что примечательно, это касается только работников органов исполнительной власти Воронежской области, а также тех, кто трудится в подведомственных структурах. Дать возможность отдохнуть сотрудникам в последний день уходящего 2020 года могут также и работодатели. Им осталось только принять решение на этот счет.Ранее губернатор им порекомендовал подумать на этот счет.