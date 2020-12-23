В Воронежской области участились случаи оборота фальшивых денег. Только за минувшие сутки правоохранители изъяли из оборота пять «липовых» купюр номиналом 5, 2 и 1 тыс. рублей. Об этом 23 декабря рассказали в региональном главке.Все поддельные банкноты были обнаружены при проведении инкассации. В основном ими расплачивались в магазине, на заправке и в аптечном пункте. Три купюры были номиналом в 5 тысяч рублей.Полиция в данный момент отрабатывает каналы, через которые могли поступить в регион фальшивые деньги. Банкноты отправлены на исследование. После экспертизы станет известно, на каком оборудовании они изготовлялись.По факту обнаружения подделок возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 186 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).В ГУ МВД региона напомнили, чтобы воронежцы, у которых оказалась фальшива купюра, ни в коем случае ими не расплачивались за покупки и не пытались их сбыть.– Нельзя предъявлять ее к оплате, передавать другим лицам, выбрасывать ее. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02 или 102, – пояснили в пресс-службе ведомства.Правоохранители смогут виновника вычислить и ему будет грозить наказание. По закону уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы до 15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.Как распознать фальшивку? Изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии. Для 5000 рублей – это ВМ43962**, АХ99362**; для 2000 рублей – АА4026095**, АА1282159** и для 1000 рублей – МЧ46683**, тЛ57022**.