Семилукский районный суд Воронежской области приговорил 33-летнего жителя Белгородской области, устроившего страшное ДТП с двумя погибшими (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ) к 8 годам тюрьмы. Фигурант уголовного дела во время ЧП находился за рулем в пьяном виде. Плюс к этому он уехал с места происшествия. Об этом рассказали в суде 23 декабря.Кровавая авария произошла вечером 15 сентября на 38-м км автодороги «Обход Воронежа» в Семилукском районе. Примерно в 19.00 водитель на грузовике MAN, следовавший в направлении райцентра и, выехав на полосу встречного движения, влетел в легковушку Lada Granta.Сам он «отделался» легким испугом. А вот водитель иномарки и его пассажирка получили серьезные травмы, от которых впоследствии скончались. В легковушке находились 27-летний житель села Ямное Рамонского района и его 28-летняя жена. Они ехали в Белгород для покупки автомобиля.Водитель фуры с места происшествия скрылся.Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что водитель грузовика вез мел из Белгородской области в Московскую. При этом груз он доставлял на автомобиле, на который не имел полиса ОСАГО, тахографа. Как оказалось, горе-дальнобойщик был лишен водительских прав за пьяное вождение.Кроме того, двигаясь дальнобойщик, пересекая разделительную линию разметки и выезжая на встречную полосу, не подал сигнал световым указателем поворота.