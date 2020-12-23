Сотрудники прокуратуры области направили в Коминтерновский районный суд уголовное дело 41-летнего воронежца и 40-летнего гражданина Вьетнама. Обоих обвиняют по пункту а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».По данным следствия, с июня 2017-го по ноябрь 2018 года эти два человека помогли нелегально приехать в Воронеж трем вьетнамцам. Они подделали документы, якобы подтверждающие, что эти иностранные граждане поступили в один из вузов столицы Черноземья. А затем эти вьетнамцы заключили фиктивные браки с видимо как-то заинтересованными (скорее всего, деньгами) женщинами. За хлопоты двум «благодетелям» нелегальным мигрантам, конечно, приходилось платить.Преступников разоблачили сотрудники регионального УФСБ. Организаторы приключений вьетнамцев в Воронеже (впрочем, не таких уж увлекательных) могут отправиться за решетку на срок до семи лет.