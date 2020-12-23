Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области показала видео с места жесткой посадки вертолета Еврокоптер АС-50 в Рамонском районе. Напомним, крушение частного вертолета произошло в 12.40 в среду, 23 декабря. К счастью, летательный аппарат упал вдали от населенных пунктов – в поле между селами Новоподклетное и Подгорное.В результате ЧП пострадали два человека. Их с места забрали врачи медицины катастроф. Один пострадавший, по данным источника «КП», находится в тяжелом состоянии. У второго – контузия.Упавший вертолет базировался на территории клуба \\"Солнечный\\". На месте трагедии находятся представитель компании – владельца вертолета. С ним работают следователи.Расследование обстоятельств инцидента взяла на контроль Воронежская транспортная прокуратура.