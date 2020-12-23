20-летний полузащитник Дмитрий Неплюев подписал профессиональный контракт с «Факелом». Ранее он выступал за молодежную команду в ПФЛ (то есть, во второй лиге).– Чувствую радость, но и повышенную ответственность – нужно оправдать доверие, доказать, что я способен быть полезным для «Факела», - сказал, подписав документы, Дмитрий. - В 2018 году у меня уже был контракт с клубом, но тогда это была формальность – нужно было определенное количество местных молодых игроков в заявке. С первой командой я не работал. А теперь меня подпускают к «основе», много подсказывают. Чувствую, что расту. Мне предстоит еще очень много работать, чтобы приблизиться к этому уровню.