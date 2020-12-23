Появились первые фотографии из Рамонского района, где в среду, 23 декабря, совершил жесткую посадку частный вертолет.Напомним, ЧП произошло недалеко от села Новоподклетное в 12.40. Вертолет Еврокоптер АС-50, принадлежащий частной компании, упал на поле. В результате жесткой посадки пострадали два человека. Они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.На месте трагедии работают спасатели, представители правоохранительных органов. Расследование обстоятельств взяла на контроль Воронежская транспортная прокуратура.