Глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов подробно прокомментировал ситуацию с местной жительницей Надеждой Беловой. Напомним, за серию постов в соцсети ее оштрафовали на 400 тысяч рублей.- То, что она портила нам нервы, чушь собачья, - сказал Дмитрий Маслов. - Она была у меня на личном приеме, пыталась что-то объяснить по поводу необходимости строительства новой школы в микрорайоне Южный, где учатся 1700 человек, хотя она рассчитана всего на 700 (кстати, проект нового здания уже утвержден). И по транспорту высказывалась. Кстати, с видеокамерой ходит, снимает все. При этом ее посты в соцсетях вызывают неприятие: чиновников регулярно называла \\"чинушами\\", \\"душегубами\\". Ну это ладно. Но вот другие ее высказывания: что чиновников нужно вешать на столбах, выгонять их из домов вместе с семьями, отбирать все имущество. А как вам слова о памятнике \\"афганцам\\"? Этих людей она называла \\"кровавыми\\" наемниками, воевавшими за героин. Да и посты, за которые ее осудили, сыпались как из пулемета и были полны оскорблений. Молодец она только в том, что неравнодушна. Но ей энергию надо направлять на конкретные действия, а не проклятия. Представьте, что будет, если таким людям власть дать!Напомним, на странице Надежды Беловой есть масса постов, свидетельствующих о негативном отношении к власти на федеральном уровне. А под уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ \\"Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет\\" она попала за восемь комментариев ВКонтакте под постом о теракте в Архангельске, где 17-летний студент подорвал местное отделение ФСБ, погиб сам и ранил троих.В суде представитель прокуратуры настаивал на штрафе в 500 тысяч рублей, но в итоге его снизили до 400. Буквально через два дня Белова заявила, что люди со всей страны якобы перечислили ей даже больше 400 тысяч. На тяжелобольных детей так не реагируют... Как бы то ни было, штраф гражданка Белова вроде как заплатила.