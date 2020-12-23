По факту крушения частного вертолета в Рамонском районе Воронежская транспортная прокуратура начала проверку. На место падения вертолета Еврокоптер АС-50 у села Новоподклетное для координации действий правоохранительных структур выехал Воронежский транспортный прокурор Сергей Федин. Выясняются обстоятельства происшествия.- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.Напомним, ЧП произошло в 12.40 в среду, 23 декабря. В результате жесткой посадки летательного аппарата пострадали два человека.