Из подъезда многоэтажки на Московском проспекте среди дня пропал велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. 33-летний владелец двухколесного транспорта сообщил в полицию о краже.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого – 37-летнего вора-рецидивиста. Его задержали в Советском районе и доставили в отдел полиции. Там подозреваемый признался в краже, рассказав, что заложил велосипед в ломбард. А вырученные за него деньги потратил на личные нужды.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража», мужчину содержат под стражей. Ему грозит до пяти лет заключения.