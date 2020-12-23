Избитая схема мошенничества продолжает приносить прибыль мошенникам. Во вторник они заработали на доверчивых жителях Воронежской области около двух миллионов рублей.Например, неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, по телефону убедили 63-летнего жителя Рамонского района, что его накоплениям угрожает кража, и на его имя оформили кредит. Шокированный мужчина отправился к терминалу, где под диктовку мошенников перевел все свои сбережения на продиктованный собеседником счет. Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они оформили на несчастного кредит и обманом заставили его разослать полученные деньги по 15 тысяч рублей на различные телефоны. Таким образом, пенсионер лишился 700 тысяч рублей, а аферисты получили «новогодние подарки».Злоумышленников ищут полицейские.