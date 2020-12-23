Водитель «КамАЗа» с прицепом «Тонар» из Белгородской области устроил днем 22 декабря аварию в Лисках на улице 40 лет Октября. По предварительным данным, при повороте налево из правого ряда водитель грузовика не пропустил движущийся в попутном направлении «Фольксваген Пассат» под управлением 37-летнего местного жителя.В результате ДТП водитель иномарки и 43-летний ее пассажир получили травмы различной степени тяжести. Они самостоятельно обратились за помощью в больницу.Сотрудники полиции проводит проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.