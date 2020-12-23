Во вторник, 22 декабря, в Борисоглебске загорелся жилой дом на улице Баумана.- О пожаре местным дежурным сообщили в 20.53. На место ЧП выезжали 11 сотрудников МЧС и добровольцев организации \\"Водострой\\" на трех машинах. Пламя потушии в 21.03, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Огонь повредил в жилом доме 6х10 метров комнату 2х3,5 м. по всей площади. На месте ЧП обнаружили тело 47-летнего мужчины. Причину его смерти, а также почему возник пожар, еще предстоит выяснить.