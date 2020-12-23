За 11 месяцев 2020 года воронежские таможенники задержали на постах досмотра 2,5 тысячи изделий с признаками подделок. Это копилки и скульптурные изображения персонажей мультипликационных фильмов «Карлсон вернулся» и «Жил-был пёс», детские носочки с образами Микки Мауса и Минни Мауса на этикетках.Кроме того, в течение года в ходе совместных рейдов с другими контролирующими органами представители таможни изъяли из продажи фальсифицированных товаров на 19 миллионов 417 тысяч рублей. Это продукты питания, текстиль и обувь с логотипами известных брендов - GUCCI, Chanel, Reebok, Adidas, Nike, Puma, Louis Vuitton, Apple, Lacoste, Supreme.- В результате одного из мероприятий по материалам Воронежской таможни возбуждено уголовное дело, - рассказала Елена Белоножкина, главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни.